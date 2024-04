Paura in Strada per una Carambola di Auto sulla Tiburtina

In un incidente spaventoso avvenuto stamattina lungo la via Tiburtina Valeria a Pescara, una Hyundai è rimasta ribaltata dopo aver urtato violentemente due auto parcheggiate, coinvolgendo complessivamente tre veicoli. La conducente dell'auto coinvolta è stata trasportata in ospedale dopo essere stata estratta dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco.

L'incidente ha causato danni significativi alla vettura ribaltata, ma fortunatamente la conducente non sembra essere in condizioni gravi. Tuttavia, la situazione avrebbe potuto essere molto più grave, considerando che al momento dell'incidente alcuni studenti dell'Istituto Manthoné stavano attraversando il marciapiede poco distante dal luogo dell'incidente.