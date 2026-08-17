Paura per Yael Trepy, rischia di annegare: è in coma farmacologico

Il ventenne del Cagliari è ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio in una villa della Costa Smeralda.

Sono ore di grande apprensione per Yael Trepy, giovane attaccante del Cagliari ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica, intorno alle 18. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, il calciatore sarebbe finito nella zona della piscina dove l’acqua raggiunge una profondità maggiore. Una situazione diventata rapidamente critica perché, stando alle informazioni emerse nelle ore successive, il ragazzo non saprebbe nuotare.

Trepy è stato recuperato e portato fuori dall’acqua, ma le sue condizioni hanno immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, valutata la gravità del quadro, hanno disposto il trasferimento urgente in ospedale. Il giocatore è stato intubato e successivamente trasportato con l’elisoccorso fino a Sassari.

Da domenica sera il ventenne si trova nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata. Le sue condizioni vengono definite gravi e i medici continuano a seguirne costantemente l’evoluzione.

Gli esami effettuati dopo il ricovero hanno permesso di avere un quadro più preciso. La Tac toracica avrebbe infatti evidenziato una consistente quantità di liquido nei polmoni, condizione che ostacola il normale scambio di ossigeno e rende necessario un trattamento intensivo.

Per consentire la somministrazione delle terapie e ridurre le sofferenze del paziente, i sanitari hanno deciso di mantenere Yael Trepy in coma farmacologico, sottoponendolo a monitoraggio continuo. Le prossime ore saranno quindi importanti per valutare la risposta dell’organismo alle cure.

L’incidente arriva in un momento particolarmente significativo della carriera dell’attaccante rossoblù. Trepy aveva fatto il suo esordio in Serie A nella scorsa stagione, riuscendo immediatamente a lasciare il segno con la maglia del Cagliari: contro la Cremonese aveva realizzato nei minuti finali la rete del pareggio.

Soltanto pochi giorni prima dell’incidente, venerdì, il giovane era inoltre sceso in campo dal primo minuto nella partita di Coppa Italia contro l’Arezzo, incontro terminato con la vittoria del Cagliari.

La società rossoblù sta seguendo direttamente la situazione ed è rimasta in contatto sia con i medici sia con i familiari del calciatore. In una nota, il Cagliari Calcio ha spiegato di seguire «con la massima attenzione» l’evoluzione delle condizioni del proprio giocatore.

Il club ha sottolineato che in queste ore ogni pensiero è rivolto a Yael e alla sua famiglia, chiedendo allo stesso tempo il massimo rispetto della privacy. Eventuali ulteriori informazioni sulle condizioni dell’attaccante saranno diffuse dalla società quando saranno disponibili nuovi aggiornamenti sul quadro clinico.