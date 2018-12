Pausa del maltempo, ma freddo ovunque e torna la NEBBIA al Nord

La perturbazione di inizio settimana insisterà ancora per la prima parte della giornata di martedì al Sud, con le ultime piogge attese su Puglia e Sicilia settentrionale al mattino, in successivo esaurimento con tendenza a schiarite.

Il bel tempo si sarà già impossessato delle regioni centro-settentrionali, grazie all'insediamento di un temporaneo campo di alta pressione.

NEBBIE IN VAL PADANA.

Ma la pressione in aumento e il ristagno di umidità nei bassi strati favorirà anche la formazione di nebbie diffuse sulla Val Padana, anche fitte nelle ore più fredde della giornata.

Banchi di nebbia che potranno a tratti persistere sin nelle ore centrali, specie sul Piemonte orientale e in generale lungo il corso del Po.

In serata tendenza ad aumento della nuvolosità al Nordovest, per l'avvicinamento di una perturbazione atlantica.

GELATE AL CENTRO-NORD.

Oltre alle nebbie va segnalato anche un certo calo delle temperature, specie nei valori minimi, destinati a scendere di alcuni gradi sotto zero sulla Val Padana, fino a -4/-5°C in Piemonte, con diffuse gelate notturne.

Qualche gelata attesa anche su pianure e fondovalle del Centro, tra Toscana, Umbria e Marche.