Pedaggi Autostradali A24 e A25: Nessun Aumento, Sospesa la Protesta dei Sindaci

Il Ministero delle Infrastrutture ha dichiarato la sua intenzione di non aumentare i pedaggi sulle autostrade A24 e A25 in Abruzzo, come comunicato durante un incontro con una delegazione dei sindaci delle Regioni Abruzzo e Lazio a Roma. La riunione è stata organizzata in risposta alle richieste pervenute in merito alla gestione delle autostrade A24/A25 Roma - L'Aquila - Teramo e della diramazione per Torano - Pescara, passate da Strada dei Parchi ad Anas.

Il comitato dei sindaci ha temporaneamente sospeso la manifestazione di protesta precedentemente organizzata sotto il Ministero delle Infrastrutture per venerdì 10 novembre. In una nota, il Ministero ha affermato che durante l'incontro è stata confermata l'intenzione di non aumentare i pedaggi e sono state illustrate le nuove pianificazioni riguardanti il progetto di adeguamento del sistema idrico del Gran Sasso.

L'incontro, coordinato dal consigliere presso la presidenza del Consiglio dei ministri Davide Bordoni, ha visto la partecipazione di figure di spicco come il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio Manuela Rinaldi, l'amministratore delegato di Anas Aldo Isi, il Commissario straordinario dell'opera Marco Corsini e il Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso Pierluigi Caputi.

Sindaci e amministratori di Lazio e Abruzzo hanno ribadito le loro richieste, tra cui la riduzione dei pedaggi dal 1 gennaio 2024, l'eliminazione del pedaggio nel tratto urbano di Roma e la chiarezza sulle scelte relative alla sicurezza. Hanno richiesto una data certa per la nuova convocazione del tavolo istituzionale come condizione per sospendere la protesta organizzata per il 10 novembre 2023. Il 12 dicembre, i sindaci e gli amministratori prevedono di essere nuovamente al Ministero delle Infrastrutture per verificare l'ascolto delle loro richieste, minacciando ulteriori manifestazioni se le istanze non verranno accolte in modo soddisfacente.