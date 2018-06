Pedopornografia, Arrestato insegnante 49enne nel pescarese

Un insegnante di musica di 49 anni, con frequenti contatti con minori, proprio per via della sua attività, e residente in un centro del litorale abruzzese, è stato posto agli arresti domiciliari dagli agenti del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo di Pescara, coordinati dal V. Q. A. Elisabetta Narciso.

L'uomo è stato trovato in possesso di ingente quantità di materiale pedopornografico. La misura restrittiva è stata emessa dal Gip Guendalina Buccella del Tribunale di L'Aquila, su richiesta del Sostituto Procuratore Roberta D'Avolio, ed è stata eseguita dagli agenti della Sezione Cyber Crime della Polpost.

La Polizia Postale aveva già eseguito a carico dell'uomo una perquisizione domiciliare che aveva portato al sequestro di supporti informatici.

Il materiale è stato oggetto di accurata analisi che ha accertato la presenza di più di 1000 file ritraenti minori, anche in tenera età, coinvolti in attività sessuali con adulti nonché una fotografia di una delle allieve del corso di musica.

Al 49enne è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione senza autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, e il divieto di contatti telefonici o telematici con persone diverse dai familiari conviventi.

Ulteriori dettagli sull'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 11.30 alla sede della Polizia delle Comunicazioni Abruzzo di Pescara.