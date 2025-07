Pensione Pignorata, 91enne Indigente: Stop ai Redditi e Niente Cure

A Roccaraso una donna di 91 anni con invalidità civile ha perso la pensione a causa di un pignoramento da 7.639 € e chiede sostegno urgente.

Una residente di Roccaraso, 91enne e titolare di invalidità civile, da oltre tre mesi si trova senza alcun sostegno economico. Tutto è nato dal pignoramento del 24 marzo, per un debito di 7.639 euro derivante da una controversia condominiale sui lavori eseguiti nell’edificio in cui abita.

Le somme sequestrate includevano due pensioni: una di reversibilità (circa 745 €) e una di invalidità civile (circa 542 €), rappresentanti l’unica fonte di sostentamento della donna. Tramite l’avvocato Fabio Abbruzzese, la signora ha presentato un reclamo al Tribunale di Sulmona, chiedendo lo sblocco delle pensioni e la sospensione dell’esecuzione.

Il legale lamenta il rifiuto della donna da proporre piani di pagamento rateale, adeguati alle sue risorse economiche. La normativa vigente – art. 545 c.p.c., modificato dal DL Aiuti‑bis – stabilisce che le pensioni fino a 1.000 € mensili sono impignorabili, così come i depositi bancari sotto i 1.600 €, considerati essenziali per garantire la sopravvivenza.

Secondo quanto previsto dalla legge, in caso di pensioni superiori alla soglia minima, è possibile trattenere solo un quinto dell’importo eccedente. Tuttavia, nel caso della 91enne, entrambe le pensioni rientrano nella fascia protetta, rendendo la misura cautelare probabilmente illegittima.

Il legale ha inoltre evidenziato le gravi implicazioni sul piano emotivo e psicologico: la donna versa in una condizione di crescente fragilità, con sintomi di depressione e ansia, aggravati dall’assenza di risorse per l’acquisto di farmaci, il pagamento di utenze domestiche e le cure mediche di base .

Nel ricorso, l’avvocato chiede il rigetto del pignoramento, oppure – in subordine – che venga applicata la norma che prevede il trattenimento di un quinto sulla parte eccedente la soglia di impignorabilità. È anche previsto il rimborso delle spese legali sostenute.

In via esplorativa, il legale sottolinea l’urgenza: “Aiutatemi, non posso più comprare le medicine”, afferma la signora, segnalando il suo stato di totale indigenza e l’assenza di alternative per far fronte alle necessità quotidiane.