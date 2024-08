Perdonanza Celestiniana: Al via la Vendita dei Biglietti per gli Eventi della 730ª Edizione

È iniziata questa mattina la vendita dei biglietti per gli spettacoli della 730ª edizione della Perdonanza Celestiniana, uno degli eventi più attesi dell'anno. I biglietti sono disponibili sul circuito Ciaotickets e possono essere acquistati sia online, tramite il sito ufficiale www.ciaotickets.com, sia nei punti vendita accreditati.

Gli spettacoli si terranno in luoghi suggestivi della città dell'Aquila, tra cui il Teatro del Perdono di Collemaggio, la Scalinata di San Bernardino, il centro storico e Piazza Duomo. L'evento inaugurale, previsto per il 23 agosto presso il Teatro del Perdono, sarà accessibile gratuitamente fino a esaurimento posti, senza necessità di prenotazione. L'apertura dei varchi è fissata dalle ore 19:00 alle 20:20.

Per tutti gli altri appuntamenti, i biglietti hanno un costo che varia tra i 10 e i 40 euro. Gli spettacoli presso la Scalinata di San Bernardino e il Teatro del Perdono prevedono posti a sedere numerati, con la specifica di settore, fila e posto.

Il concerto di Achille Lauro, in programma il 26 agosto in Piazza Duomo, sarà l’unico evento senza posti a sedere, con il pubblico in piedi.

All’ingresso degli spettacoli, i biglietti potranno essere esibiti in formato cartaceo o digitale. I bambini fino a 3 anni di età potranno accedere gratuitamente, mentre le persone con disabilità avranno la possibilità di prenotare il biglietto a un costo simbolico di 1 euro, esteso anche all'accompagnatore, fino ad esaurimento dei posti riservati. Per ogni operazione sarà possibile acquistare fino a due biglietti, uno per lo spettatore e uno per l’accompagnatore.