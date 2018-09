Perdonanza2018, il premio Rotary alla Comunità di Sant'Egidio

La sedicesima edizione del premio Rotary Perdonanza è stato attribuito quest’anno alla Comunità di Sant’Egidio (che tra l’altro festeggia il suo 50° anno dalla fondazione). Il conferimento del riconoscimento, che sarà ritirato dal segretario generale della Comunità, dott. Cesare Zucconi, è inserito nel convegno dal titolo “Da Papa Celestino V alla Comunità di S. Egidio: progettare un futuro di pace e solidarietà” che si terrà martedì 28 agosto nell’ Auditorium del Parco a partire dalle ore 9:30.

I due club Rotary della città dell’Aquila (Rotary L’Aquila e Rotary L’Aquila Gran Sasso d’Italia) da diversi anni assegnano il premio in occasione della Perdonanza Celestiniana. Il premio viene assegnato alle persone fisiche o alle istituzioni che si sono particolarmente distinte in attività umanitarie e che abbiano svolto un ruolo di primo piano in favore della collettività. Il premio è stato assegnato alla Comunità di S. Egidio proprio in considerazione dell’attività umanitaria e di soccorso ai soggetti più deboli e indigenti e di promozione della pace tra i popoli e le diverse confessioni religiose che questa organizzazione persegue. In perfetta sintonia con gli insegnamenti e le opere di Papa Celestino V.

Questo nel dettaglio il programma della giornata

L’AQUILA - AUDITORIUM DEL PARCO – 28 AGOSTO 2018

Ore 9:30 – Saluti di apertura; Gabrio Filonzi, Governatore Distretto Rotary 2090,Rossella Iannarelli, Presidente Rotary Club L’Aquila, Claudio Corridoni, Presidente Rotary Club L’Aquila Gran Sasso d’Italia, Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila

Ore 10:00 – Relazioni; Fabrizio Marinelli, Avv., Prof. Università dell’Aquila “ La solidarietà tra regole e mercato”, Padre Quirino Salomone, Centro Internazionale di Studi Celestiniani. “Perdonanza Celestiniana: l’origine e la tradizione” Cesare Zucconi, Segretario Generale Comunità S. Egidio. “ Pace e solidarietà: una mission possibile”

Ore 11:30 – Rotary Perdonanza 2018; Fabio Redi, Presidente Commissione Rotary Perdonanza. “Il Rotary e il premio Perdonanza 2018”

Infine alle ore 12:30 il convegno sarà concluso con l’esibizione del Coro del C.A.I. dell’Aquila