Perturbazione dal nord Atlantico, dopo lunga siccità tornano le piogge

Si sta aprendo la strada al flusso perturbato dal Nord Atlantico e le prime piogge tornano a bagnare parte delle regioni settentrionali, molte delle quali alle prese da un lungo periodo di siccità durato almeno un mese.

Riprende a piovere infatti su Levante Ligure, Piemonte orientale e settori occidentali di Emilia e Lombardia, mentre un po' di neve cade sull'Appennino Emiliano dai 1200/1300m. Piogge sparse anche sulle regioni centrali tirreniche, tra Toscana e alto Lazio, con qualche sconfinamento all'Umbria. Piovaschi infine sulle due isole maggiori, mentre sul resto d'Italia il tempo rimane stabile con cieli in gran parte sereni.

La perturbazione in discesa dalla Francia innescherà un richiamo di correnti meridionali umide sul Tirreno, responsabili di un ulteriore peggioramento su Liguria, specie di Levante, settore lombardo-veneto, Friuli ed Emilia occidentale.

Piogge in intensificazione per le stesse cause su Toscana, Lazio ed Umbria, oltre che sulla Sicilia, mentre fenomeni più isolati raggiungeranno la Campania.

Dalle regioni tirreniche è atteso qualche sconfinamento alle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise con neve dai 1200/1400m, mentre dalla Sicilia alcune piogge raggiungeranno la bassa Calabria.

Nel frattempo l'ingresso del fronte vero e proprio dalla Francia determinerà un peggioramento sull'arco alpino, specie centro-orientale, con neve in calo in serata fino a 700/1000m.