Perturbazione in arrivo sull'italia, nuvolosità diffusa e copiose precipitazioni nevose sulle Alpi

La prima perturbazione del mese di Aprile comincia ad avvicinarsi all'Italia, si tratta di un fronte poco organizzato, potremmo definirlo un fronte apri pista che preparerà la strada ad una successiva e più intensa perturbazione. E' il frutto di un'azione combinata tra una blanda depressione afro mediterranea e le prime infiltrazioni di aria fresca atlantica relativa all'approfondimento di una saccatura sull'Inghilterra. I contrasti termici non sono ancora molto elevati e i fenomeni saranno deboli e discontinui. Tuttavia come detto si tratta solo dell'inizio del peggioramento, quando l'aria fredda nord atlantica avrà raggiunto la Francia e questo accadrà nell'arco della giornata di mercoledì, i contrasti si faranno più accesi e il fronte si compatterà per portare fenomeni anche di una certa intensità.

PROSSIME ORE: cieli nuvolosi sulle Isole Maggiori e al Nordovest con qualche pioggia in arrivo sulla Sardegna occidentale, occasionale sulla Sicilia e debole sul Piemonte soprattutto sui settori alpini e prealpini con nevicate intorno ai 1900-2000. Cieli parzialmente nuvolosi o velati sul resto della Penisola senza fenomeni. Nella seconda parte della giornata ancora qualche pioggia sulla Sardegna, occasionalmente anche a carattere di rovescio e in serata sulla Toscana mentre in Sicilia i fenomeni saranno poco probabili.

Nubi e fenomeni sparsi anche sulle zone alpine soprattutto centro occidentali con nevicate in intensificazione per la notte e in calo a 1500-1600m. Ancora nulla di fatto sul resto della Penisola con nubi sparse e ampie schiarite, senza fenomeni.

MERCOLEDÌ: tempo instabile fin dal mattino al Centro Nord e sulla Sardegna con nubi irregolari e qualche pioggia, occasionalmente a carattere di rovescio su Toscana, Liguria e zone alpine-prealpine in genere, neve sulle Alpi dai 1500-1700m. Nubi irregolari e qualche pioggia ma isolata anche sul basso Tirreno, soprattutto in Campania. Poche nubi sparse altrove senza fenomeni significativi.

Nella seconda parte della giornata i fenomeni tenderanno a intensificarsi su tutto il Nord con possibilità di forti temporali in serata al Nordovest e lungo Alpi e Prealpi in genere dove avremo neve abbondante dai 1300-1500m. Nubi irregolari anche al Centro ma con fenomeni sporadici sui settori tirrenici. Ancora ampie aperture al Sud salvo isolati fenomeni su Campania e basso Tirreno.

Temperature in calo al Nord, stazionarie o in lieve locale aumento altrove. Venti in intensificazione di scirocco con mari fino a mossi o molto mossi.

GIORNI SUCCESSIVI: ancora maltempo giovedì con nubi e fenomeni che lasciano gradualmente il Nordovest ma insistono al Centro Sud. Previsti ancora rovesci e temporali localmente intensi al Nordest e settori tirrenici con neve abbondante sulle Alpi in calo fino a 1000-1200m. Temperature in ulteriore abbassamento, venti forti meridionali.

Venerdì tempo migliore al Centro Nord mentre nubi e qualche pioggia interessano ancora l'estremo Sud e la Sicilia.

Sabato situazione analoga ma con qualche nube in più al Centro mentre domenica è attesa una nuova perturbazione con maltempo diffuso e temperature in nuovo calo da ovest.