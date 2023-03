Perturbazione in transito con piogge, neve e vento soprattutto nelle regioni centrali

Un flusso di correnti nordoccidentali una veloce perturbazione sta attraversando parte l'Italia, dopo aver raggiunto nella serata di giovedì le regioni centrali tirreniche. Dalle prime ore di oggi ha dato luogo a condizioni spesso instabili sul Centro Italia e ma con la sua parte più avanzata ha raggiunto parte del Sud peninsulare. Intanto all'estremo Nordovest un nuovo fronte sta raggiungendo le Alpi, trasportato dallo stesso intenso flusso da nordovest.

CENTRO ITALIA, PIOGGE E ROVESCI DAL TIRRENO ALL'ADRIATICO. Nel corso della notte i fenomeni si sono rapidamente estesi dal versante tirrenico dell'Italia centrale a quello adriatico, anche se quelli più rilevanti hanno interessato l'alta Toscana, pur senza accumuli significativi e difficilmente oltre i 10mm. Sul lato adriatico è sulle Marche che si registra qualche pioggia o rovescio, in particolare sulle zone interne al confine con l'Umbria.

QUALCHE PIOGGIA AL SUD. Sul Sud peninsulare è giunta la parte più avanzata della perturbazione, responsabile di alcuni rovesci in Puglia, specie tra Gargano e Barese, anche se si tratta di fenomeni che si stanno allontanando sull'Adriatico. Qualche rovescio ha impegnato anche la Campania.

FRONTE IN ADDOSSAMENTO ALLE ALPI OCCIDENTALI. Dalla Francia intanto un ramo della perturbazione ha raggiunto i confini alpini occidentali, con ripresa delle precipitazioni su Valle d'Aosta, Alpi Cozie e Marittime e fenomeni che si spingono fin sulla pedemontana torinese, seppur debolmente. La quota neve oscilla intorno a quota 1500/1700m, anche più in basso in Valle d'Aosta dove è in atto lo sfondamento del fronte proveniente dalla Francia e la quota neve cala anche fino a 1300m.

METEO PROSSIME ORE.

Al Nord addensamenti sulle Alpi con qualche pioggia soprattutto sui settori centro-occidentali o nevicata intermittente dai 1600/1800m, più frequente sulle aree di confine, in intensificazione la sera in Valle d'Aosta dove i fiocchi si abbasseranno fine verso i 1200/1400m. Qualche piovasco anche su Veneto e Friuli VG, in attenuazione in giornata con schiarite in arrivo graduale da ovest. Altrove ampie schiarite prevalenti, pur cieli offuscati da velature.

Al Centro piogge e rovesci sulle zone interne tirreniche, anche temporaleschi sulle aree appenniniche con neve dai 1600/1800m, più deboli invece sulle coste tirreniche, con tendenza a schiarite in Toscana. Fenomeni in estensione sparsa alle regioni adriatiche, fin sulla costa abruzzese in giornata. In serata generale esaurimento del fenomeni con schiarite anche ampie.

Al Sud instabile sul versante tirrenico peninsulare con rovesci e temporali tra Campania e alta Calabria, qualche rovescio o temporale fin sulla Puglia. Più asciutto sulla bassa Calabria, ampie schiarite in Sicilia. Parzialmente nuvoloso e asciutto in Sardegna. Venti tesi o forti occidentali.