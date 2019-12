Perturbazione nordatlantica in transito sull'Italia, piogge e temporali al centro sud

Una perturbazione provenuta dal Nord Atlantico sta attraversando l'Italia e dopo aver abbandonato le regioni del Nord si concentra in queste ore su parte del Sud, del medio Adriatico e delle isole maggiori distribuendo piogge e temporali a macchia di leopardo.

Temporali segnalati tra Molise e alta Puglia con coinvolgimento soprattutto del Gargano.

Altri fenomeni anche temporaleschi interessano Calabria e Sicilia con accumuli pluviometrici che in poche ore hanno raggiunto i 20mm sul Palermitano.

L'aria fredda che spinge il fronte verso sud sta provocando un calo termico e favorisce il ritorno della neve sui rilievi della Sila dai 1500m.

Altri temporali si stanno scaricando all'alba di oggi, martedì, al largo della Campania e in Sardegna sulla costa Smeralda e nel sud della regione.

VENTI IN RINFORZO - Si segnalano inoltre i venti che stanno rinforzando intorno all'Italia, in particolare in Sardegna dove il Maestrale soffia già molto teso e le raffiche raggiungono i 70km/h.

Venti sostenuti anche sulle zone interne con raffiche notevoli in quota sulle Alpi dove si raggiungono i 70km/h lungo il confine svizzero.

PROSSIME ORE.

Il Nord è già fuori dal raggio d'azione del fronte e beneficerà di una parentesi più stabile con cieli in gran parte sereni dopo che si saranno dissolte le nebbie del mattino che gravano sulla Pianura Padana centro-orientale, a parte qualche residuo addensamento sui confini alpini orientali e sulla Romagna.

Al Centro bel tempo sul versante tirrenico salvo addensamenti sulle zone interne.

Instabile sul versante adriatico con piogge, rovesci e neve dai 1200m, ma con fenomeni in esaurimento entro sera da nord.

In Sardegna diffusa instabilità al mattino con piogge e temporali in esaurimento dal pomeriggio e tendenza ad ampie schiarite.

Al Sud tempo instabile con piogge e rovesci sparsi che rapidamente raggiungeranno anche il Salento, temporali in serata sulla Calabria ionica, fenomeni sporadici o assenti sulla costa campana.

Neve sull'Appennino dai 1300/1500m.

Venti tesi o forti settentrionali, temperature in diminuzione.