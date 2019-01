Perturbazioni in transito sulla Penisola, week end Pioggia e Neve in collina e temperature in calo

Una saccatura di bassa pressione protesa dal Nord Atlantico al Mediterraneo centrale sarà causa di tempo a tratti instabile durante il weekend su parte delle nostre regioni.A farne le spese saranno soprattutto quelle centro-meridionali, mentre il Nord verrà coinvolto solo parzialmente.

SABATO.

Risulterà la giornata comunque più tranquilla del fine settimana, rappresentando l'intervallo tra una perturbazione in allontanamento verso i Balcani ed una nuova in avvicinamento da ovest. La prima della serie, giunta già nella giornata di venerdì, distribuirà qualche pioggia sulle regioni centrali, tra bassa Toscana e Lazio, ma anche su tratti delle Marche e inizialmente fin sulla Romagna.

Alcuni fenomeni inoltre su Calabria tirrenica, est Sicilia, Lucania e medio-bassa Puglia, deboli fiocchi sulla dorsale centrale dagli 800m circa. Asciutto altrove con maggiori schiarite, ad eccezione della Sardegna dove il tempo peggiorerà a partire dalle zone occidentali per l'arrivo di una nuova perturbazione da ovest.

DOMENICA.

La stesa perturbazione già in atto in Sardegna determinerà un peggioramento su parte delle regioni peninsulari col passare delle ore.

I fenomeni conquisteranno infatti il versante tirrenico dalla bassa Toscana alla Campania con piogge e rovesci che si estenderanno a Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e alta Puglia. Il contemporaneo afflusso di aria più fredda dal Nord Atlantico favorirà l'abbassamento del limite nevicate a quote collinari in serata sull'Appennino centro-settentrionale, sotto i 1000m su quello meridionale.

Il Nord rimarrà invece a secco, salvo possibili sporadici fenomeni sulla Romagna.

Sarà ad ogni modo il preludio ad una nuova settimana caratterizzata da tempo spesso instabile o perturbato.