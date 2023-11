Pescara: Bomba da mortaio abbandonata in strada, interviene la Squadra Volante

Momenti di apprensione in centro città, l'ordigno risalente alla seconda guerra mondiale rimosso in sicurezza.

Questa mattina, in pieno centro a Pescara, si sono vissuti momenti di paura a causa del ritrovamento di una bomba da mortaio abbandonata ai lati di un cassonetto per il conferimento di rifiuti. Il tutto è avvenuto dopo la segnalazione di un cittadino alla sala operativa del 113, scatenando un'immediata risposta delle forze dell'ordine.

L'allarme ha attivato l'intervento tempestivo del personale della Squadra Volante e del Nucleo Artificieri dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Pescara. Sul posto è stato messo in atto un piano coordinato per garantire la sicurezza dell'area coinvolta.

Gli artificieri hanno confermato che si trattava di una bomba da mortaio calibro 81 mm risalente alla seconda guerra mondiale, fortunatamente inerte in quanto priva di spoletta e materiale esplosivo. Un'indagine successiva ha permesso di identificare immediatamente l'individuo responsabile di aver abbandonato l'ordigno inerte. Si tratta di un uomo già denunciato in passato per fatti simili, ora indagato per il reato di procurato allarme e per aver detenuto parti di armi e munizioni belliche.

L'ordigno è stato prontamente rimosso dagli artificieri, consentendo il ripristino della circolazione dei mezzi e delle persone nella zona interessata. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti anche per regolare il traffico nella zona durante le operazioni di rimozione.