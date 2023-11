Pescara Frena contro il Rimini: Finisce 1-1 all'Adriatico

Nel confronto disputato all'Adriatico, il Pescara ha ottenuto solo un pareggio contro il Rimini, con il punteggio di 1-1. L'incontro ha visto entrambe le squadre segnare nel primo tempo, con Milani a segnare per il Pescara al 3', e Morra per il Rimini al 35' su calcio di punizione, aiutato da una deviazione difensiva.

Le scelte sorprendenti di Zeman, con Pellacani in difesa al posto di Mesik e Mora in mediana al posto di Tunjov, non hanno pagato e la squadra non è riuscita a ottenere i tre punti necessari. Nel secondo tempo, nonostante il Rimini chiuda le linee difensive, il Pescara non riesce a trovare la vittoria. Merola ha avuto due occasioni clamorose, colpendo il palo di testa e sfiorando una rovesciata nel recupero.

Dopo tre sconfitte consecutive, il Pescara riesce a ottenere solo un punto, allontanandosi così dalle posizioni di testa della classifica.

Tabellino Partita:

PESCARA 1-1 RIMINI

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Floriani (32′ s.t. Pierno), Brosco, Pellacani, Milani; Aloi, Squizzato (1′ s.t. De Marco), Mora (32′ s.t. Dagasso); Merola, Vergani, Accornero (1′ s.t. Cangiano). A disp. Ciocci, Barretta, Di Pasqual, Masala, Manu, Staver, Moruzzi, Cuppone, Tommasini, Franchini. All. Zeman.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gorelli, Semeraro (22′ s.t. Stanga); Megelaitis (15′ s.t. Delcarro), Langella, Lombardi (1′ s.t. Leoncini); Lamesta, Morra (22′ s.t. Selvini), Cernigoi (12′ s.t. Capanni). A disp. Colombo, Marchesi, Bouabre, Ubaldi, Iacoponi, Rosini. All. Troise.

ARBITRO: Diop di Treviglio.

RETI: 3′ p.t. Milani (P), 35′ p.t. Morra (R).

NOTE: spettatori paganti 2.245, abbonati 1.639 (totale 3.884), incasso 29.150 euro; ammoniti Megelaitis (R), Aloi (P), Lombardi (R); angoli 2-1; recupero 1′ p.t., 6′ s.t.