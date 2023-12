Pescara, Orrore in Centro: Giovane Violentata Mentre Getta l'Immondizia

Un tragico episodio di violenza sessuale ha scosso il cuore di Pescara, nel pieno centro della città, nei pressi di viale Bovio. Ieri sera, una giovane è stata vittima di un attacco brutale mentre scendeva di casa per gettare la spazzatura. Il responsabile, un giovane senza fissa dimora di 31 anni, è stato arrestato grazie all'intervento rapido di una cittadina che ha prontamente allertato il numero di emergenza 113.

La vittima, avvicinata dal giovane mentre cercava di allontanarsi, è stata oggetto di molestie violente e inquietanti. La situazione è sfociata in un'aggressione fisica, con la ragazza palpeggiata e afferrata dal suo aggressore. La pronta reazione di una passante che ha tempestivamente chiamato la polizia ha permesso un intervento immediato.

Gli agenti, giunti rapidamente sul luogo, hanno notato un uomo che si allontanava frettolosamente dalla scena del crimine. Nel tentativo di fermarlo, il giovane ha opposto resistenza e ha persino cercato di aggredire gli agenti intervenuti. La polizia è riuscita a immobilizzarlo e a farlo salire a bordo dell'auto di servizio.

In seguito alle indagini condotte in tempo reale, è emerso che il giovane avrebbe violentato la ragazza, portando all'immediato fermo di indiziato di delitto per violenza sessuale. Il 31enne è stato condotto presso la Casa Circondariale locale. Inoltre, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, testimoniando la sua violenta opposizione all'arresto. La comunità resta sotto shock di fronte a questa terribile aggressione avvenuta nel cuore della città.