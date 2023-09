Pescara Vince 3-2 contro Arezzo in una Partita dal Ritmo Serrato

Nella terza giornata di campionato, il Pescara ha affrontato l'Arezzo allo stadio Adriatico, e il leggendario allenatore Zdenek Zeman ha celebrato la sua 400ª panchina in carriera alla guida di squadre italiane.

La partita ha preso il via con grande intensità, e il Pescara ha preso il controllo già dopo dieci minuti con due gol in due minuti, realizzati da Tunjov e Merola. Tuttavia, al 37', Tunjov, l'autore del primo gol, ha subito un infortunio ed è stato sostituito da De Marco. Poco prima dell'intervallo, lo stadio è rimasto sbalordito da un autogol di Mesik in scivolata.

All'inizio del secondo tempo, l'Arezzo ha pareggiato grazie a un potente tiro di Gucci lasciato solo in area. Tuttavia, al 26', un eccellente cross di Pierno ha permesso a Cangiano di riportare il Pescara in vantaggio. Nonostante la pressione dell'Arezzo, il Pescara è riuscito a difendersi e a portare a casa una meritata vittoria, grazie anche a una brillante parata di Plizzari.

Al termine della partita, Zeman ha criticato la squadra per essere diventata troppo passiva dopo il vantaggio 2-0, e ha sottolineato la necessità di un centrocampo aggressivo e di una difesa attenta. Il direttore sportivo Delli Carri ha addirittura definito la vittoria "non meritata".

Formazioni:

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Tunjov, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero.

A disposizione: Ciocci, Barretta, Pellacani, Di Pasquale, Moruzzi, Floriani, Staver, Mora, Aloi, Franchini, De Marco, Manu, Cangiano, Masala, Vergani, Tommasini.

Allenatore: Zdenek Zeman.

AREZZO (4-2-3-1): Trombini; Renzi, Chiosa, Polvani, Coccia; Eklu Mawuli, Bianchi, Settembrini; Iori, Gucci Guccione.

A disposizione: Borra, Ermini, Masetti, Risaliti, Montini, Zona, Poggesi, Damiani, Castiglia, Foglia, Gaddini, Kozak, Crisafi.

Allenatore: Paolo Indiani.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.

Reti: