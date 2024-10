Pescara blindata per il G7: divieti e misure di sicurezza straordinarie

Il vertice G7 porterà modifiche alla viabilità e restrizioni su trasporti pericolosi e fuochi d’artificio per garantire la sicurezza dell’evento.

Con l'arrivo del G7 a Pescara, la città si prepara ad affrontare sei giorni di misure di sicurezza eccezionali. A partire dalla mezzanotte del 21 ottobre fino al 24 ottobre, su ordine del prefetto Flavio Ferdani, sarà vietato ogni tipo di trasporto di armi, munizioni, esplosivi e gas tossici all'interno della provincia, sia su gomma che su rotaia. Inoltre, dal 21 ottobre al 26 ottobre sarà proibita l'accensione di prodotti pirotecnici nei comuni di Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo.

Per garantire la massima sicurezza durante il vertice, sono state delineate cinque zone rosse. In queste aree, oltre 1.500 agenti di polizia locale e forze dell'ordine saranno impegnati a controllare l'accesso e a gestire la sicurezza. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha invitato la cittadinanza a tollerare eventuali disagi legati alla viabilità: “Parliamo di un evento di importanza internazionale che, probabilmente, non si ripeterà più in città per almeno 100 anni. Qualche piccolo disagio è inevitabile, ma speriamo nella collaborazione di tutti”.

Nonostante le restrizioni, la maggior parte delle scuole della città rimarrà aperta. Solo l'istituto in via del Concilio, situato in una delle zone rosse, chiuderà in anticipo alle 14:30 durante il vertice. Masci ha spiegato che mantenere le scuole aperte è una scelta simbolica: "Le scuole sono un presidio di cultura e legalità, ed è importante che restino aperte. Chiuderle avrebbe creato ulteriori disagi per le famiglie".

Le modifiche alla viabilità saranno comunicate in anticipo per ridurre l’impatto sulla quotidianità dei cittadini. Anche il presidente di Ambiente Spa, Ricardo Chiavaroli, ha confermato che a breve saranno rese note le nuove disposizioni per la raccolta dei rifiuti nelle strade interessate dalle modifiche.

L'intera organizzazione delle misure di sicurezza è pensata per garantire la massima protezione durante lo svolgimento del G7, un evento che vedrà la presenza di rappresentanti delle maggiori potenze mondiali e che porrà la città al centro dell'attenzione internazionale. Tuttavia, le autorità si aspettano una risposta collaborativa da parte dei cittadini, invitandoli a prestare attenzione alle nuove regole e a seguire le indicazioni fornite per limitare eventuali disagi.

Il G7 rappresenta un'importante occasione per Pescara, non solo dal punto di vista politico, ma anche per il rilancio della città su scala internazionale. Anche se la presenza di cordoni di sicurezza, blocchi stradali e restrizioni potrà causare qualche disagio temporaneo, il sindaco è fiducioso che la comunità riuscirà a gestire al meglio la situazione.