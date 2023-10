Pescara cade nuovamente all'Adriatico: Recanatese trionfa con un clamoroso 2-3

Il Pescara vive un altro capitolo difficile della sua stagione, subendo una sconfitta sorprendente in casa contro la Recanatese. Dopo la recente disfatta contro la Torres, i tifosi esprimono il loro dissenso con fischi al termine della partita. All'Adriatico, i padroni di casa non riescono a difendersi dall'insistente attacco degli avversari, e la Recanatese, allenata da Pagliari, festeggia con un gol all'ultimo minuto al 90'.

Il protagonista indiscusso di questa partita è stato Lipari, subentrato dalla panchina e autore di una doppietta decisiva. Da menzionare anche l'applauso speciale per l'ex giocatore Melchiorri, che ha lasciato il segno nella storia del Pescara. Il tecnico Zeman ha dato l'opportunità a Tommasini di scendere in campo dall'inizio per la prima volta in attacco, e il giocatore ha risposto con un gol, anche se è stato sostituito alla fine del primo tempo.

Nel dettaglio, nella formazione della Recanatese, l'abruzzese Ferrante è stato schierato al centro della difesa insieme a Peretti (con Ricci assente), mentre Raparo è stato schierato in mediana. Melchiorri è stato affiancato da Sbaffo in attacco, nel consueto modulo 4-4-2 scelto da Pagliari.

La partita è iniziata con il Pescara che ha cercato di imporsi, con Merola che ha avuto la prima occasione ma la palla è stata deviata in angolo. Tuttavia, la Recanatese ha risposto con forza, con Plizzari che ha dovuto compiere parate importanti per evitare il gol. Tommasini ha aperto le marcature per il Pescara con un bel gol su assist di Pierno, ma la partita è poi cambiata drasticamente nel secondo tempo.

Zeman ha effettuato due sostituzioni, ma la Recanatese è riuscita a ribaltare il risultato, con Morrone e la doppietta di Lipari. Il Pescara ha cercato di riaprire la partita con un gol su calcio di punizione di Cangiano, ma non è stato sufficiente. Alla fine, la Recanatese ha trionfato con un punteggio di 2-3.

La partita è stata intensa, con alcune ammonizioni e un numero limitato di calci d'angolo. Il recupero ha visto 1 minuto nel primo tempo e 5 minuti nel secondo.