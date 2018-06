Pescara,da 19/6 lavori Aca c.so Vittorio

Al via da martedì 19 giugno i lavori di riparazione di Aca, a Pescara, alla condotta di Corso Vittorio Emanuele, tra Corso Umberto e via Piave. La perdita d'acqua riguarda un tubo del diametro di 700mm.

I lavori dureranno 4 giorni e sabato, in mattinata, l'intera viabilità di Corso Vittorio potrebbe tornare alla normalità anche se per la dimensione della carreggiata stradale sarà consentito comunque il doppio senso di circolazione restringendo le due corsie che corrono nord-sud.

Lo annuncia il vicesindaco e assessore alla manutenzione Antonio Blasioli, spiegando che "già a metà marzo Aca è intervenuta su due punti di rottura della condotta di Corso Vittorio Emanuele e da allora i rilievi testimoniano un abbondante recupero di acqua per la zona centrale della città.

Questa sinergia, che ci sta portando ad operare con Aca in diversi punti dove si registrano rotture, ricordiamo via del Santuario, Corso Vittorio e, a più riprese, via D'Avalos, è un forte segnale di attenzione contro la dispersione idrica".