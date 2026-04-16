Pescara, rivoluzione in Giunta: Masci sceglie Santilli vicesindaco e cambia tutto

Il sindaco ridisegna l’assetto amministrativo con nuove deleghe e tre ingressi, puntando su continuità e rinnovamento per affrontare le sfide della città

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha ufficializzato la nuova composizione della Giunta comunale, nominando il vicesindaco e ridefinendo l’assegnazione delle deleghe agli assessori. Un riassetto che introduce elementi di continuità ma anche importanti novità, con l’ingresso di tre nuovi componenti: Gianna Camplone, Gianni Santilli e Claudio Croce.

A ricoprire il ruolo di vicesindaco sarà Gianni Santilli, a cui vengono affidate competenze strategiche come Verde pubblico, Pubblica Istruzione (con alcune eccezioni regolamentari), Attività Produttive e il progetto della Nuova Città di Pescara, oltre alla gestione dei TSO in condivisione con il primo cittadino.

Tra le conferme, Maria Rita Carota assume le deleghe a Bilancio e Finanze, Cultura e Memoria storica, oltre ai rapporti con il Consiglio Comunale, mentre Massimiliano Pignoli si occuperà di Protezione Civile, Disagio Sociale e Associazionismo.

A Patrizia Martelli vengono attribuite le competenze su Sport, Politiche Giovanili, Servizi Demografici ed Elettorali e URP, mentre il nuovo ingresso Claudio Croce guiderà l’area dell’Urbanistica Resiliente, con deleghe anche a Edilizia Privata, Demanio Marittimo e Gestione dei Rifiuti.

Nel settore dello sviluppo territoriale e turistico, Alfredo Cremonese sarà responsabile di Turismo, Eventi, Sicurezza Stradale e Mobilità Sostenibile, mentre Zaira Zamparelli seguirà Spazio Urbano, Patrimonio, Bilancio Partecipato, Pari Opportunità e Tutela Animale.

A completare il quadro, Adelchi Sulpizio assume le deleghe alle Politiche Sociali, all’Edilizia Residenziale Pubblica e al Controllo tecnologico del territorio, mentre Gianna Camplone sarà impegnata nei settori della Disabilità e delle politiche per la cosiddetta Età d’oro, con particolare attenzione alla popolazione anziana.

Il nuovo assetto amministrativo punta a rafforzare l’azione di governo locale, con una distribuzione delle deleghe orientata a rispondere alle esigenze di una città in evoluzione, tra sviluppo urbano, inclusione sociale e sostenibilità.