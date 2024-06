Pescara sotto shock: 17enne Ucciso, Fermati due Minorenni Figli di Avvocato e Carabiniere

I presunti responsabili dell'omicidio di Thomas Christopher Luciani, 17 anni da compiere, sono stati fermati. Il giovane è stato trovato morto ieri sera tra le sterpaglie del Parco Baden Powell nel centro di Pescara. Gli indagati, due minorenni, sono figli di un avvocato e di un maresciallo comandante di una stazione locale di un comune della provincia di Pescara.

La Scoperta e le Indagini

L'allarme è scattato intorno alle 21 di domenica, quando il corpo di Thomas è stato scoperto nel parco. La vittima presentava circa 25 coltellate, inflitte probabilmente con un coltello da sub, ancora non trovato. Dopo il delitto, i due minorenni si sarebbero recati al mare per fare il bagno, presumibilmente per disfarsi dell'arma.

Le indagini, coordinate dal capo della Procura per i minorenni dell'Aquila, David Mancini, e dal sostituto Angela D'Egidio, hanno visto il coinvolgimento della squadra Mobile della Questura di Pescara, della squadra Volanti, della polizia scientifica e del medico legale Cristian D'Ovidio. La scena del crimine è stata analizzata minuziosamente per raccogliere prove e testimonianze.

Il Movente e la Dinamica

Secondo le prime informazioni, l'omicidio sarebbe scaturito da un debito di droga di poche centinaia di euro, forse 200 o 250. Non è chiaro se i due minorenni avessero l'intenzione di uccidere Thomas o se la lite sia degenerata in modo inaspettato. Dopo aver colpito ripetutamente la vittima, i due avrebbero abbandonato il corpo tra le sterpaglie e si sarebbero uniti al resto del gruppo in uno stabilimento balneare del centro.

Reazioni e Sviluppi

I due ragazzi fermati non hanno mostrato emozioni durante il primo interrogatorio, segnalando un'inquietante mancanza di empatia. La polizia continua a cercare l'arma del delitto con l'aiuto dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Le indagini si concentrano anche sulle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

Disagio Giovanile

La Questura di Pescara ha rilasciato una nota che evidenzia il disagio giovanile e la sorprendente carenza di empatia emotiva mostrata dai coinvolti. Le attività investigative in corso mirano a chiarire le dinamiche e le responsabilità di questo tragico evento.

L'omicidio di Thomas Luciani ha sconvolto la comunità locale, sollevando domande sulla sicurezza e sul benessere dei giovani. Le autorità lavorano incessantemente per fare giustizia e prevenire simili tragedie in futuro.