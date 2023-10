Pescara travolge la Fermana 6-1 nel Primo Turno di Coppa Italia

Il Pescara ha superato il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C con una vittoria travolgente 6-1 sulla Fermana. L'allenatore Zdeněk Zeman ha optato per un massiccio turnover, dando l'opportunità a giocatori che solitamente giocano meno. Luca Mora è tornato a centrocampo, mentre l'attacco è stato guidato da Cangiano, Vergani e Masala. Nel secondo turno, il Pescara affronterà il Pineto, con la partita in programma all'Adriatico tra il 7 e il 9 novembre. In caso di parità dopo i tempi regolamentari, ci saranno tempi supplementari e calci di rigore.

La partita ha visto la Fermana andare in vantaggio in modo sorprendente con una splendida punizione di Fontana al 22'. Tuttavia, il Pescara ha risposto prontamente, con Manu che ha segnato un gol straordinario al minuto 23, calciando con il sinistro all'incrocio. Prima della fine del primo tempo, Cangiano ha ribaltato il punteggio con un tiro su punizione, portando il Pescara in vantaggio 2-1.

All'inizio del secondo tempo, al 8', Manu ha segnato ancora, questa volta di testa su assist di Cangiano, portando il punteggio a 3-1 per il Pescara. La squadra ha poi messo il risultato in ghiaccio con un gol di Tommasini, subentrato, che ha segnato con un preciso tiro di piatto. Nel finale, sono arrivati il quinto e il sesto gol, con Accornero che ha segnato da lontano e Merola che ha realizzato su rigore, chiudendo la partita con un punteggio finale di 6-1 in favore del Pescara.

Ecco la formazione delle due squadre: Pescara (4-3-3): Ciocci; Floriani, Staver, Di Pasquale, Milani; Manu, Aloi, Mora; Masala, Vergani, Cangiano. Fermana (4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Santi, Pistolesi; Fontana, Scorza, Vessella; Grassi, Montini, Tilli.

L'arbitro della partita è stato Allegretta di Molfetta.