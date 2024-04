Peschereccio di Tortoreto Salva Tre Naufraghi al Largo di San Benedetto

Un tragico incidente in mare ha coinvolto il peschereccio "Antonio Padre" al largo di San Benedetto del Tronto, poco prima dell'alba di ieri. La barca è affondata dopo aver urtato la piattaforma "Fabrizia", mettendo a rischio la vita dei tre membri dell'equipaggio.

Fortunatamente, il peschereccio "Roberta", appartenente a una società armatrice di Tortoreto, è intervenuto prontamente e ha soccorso i naufraghi, riportandoli sani e salvi a riva.

L'incidente è stato causato dalla collisione con la struttura della piattaforma, dismessa da alcuni anni, poco più di sei miglia al largo della costa. A seguito della falla apertasi nello scafo, il peschereccio ha iniziato ad imbarcare acqua, precipitando rapidamente verso il fondo del mare.

Il segnale di allarme è stato trasmesso alla Capitaneria di Porto attraverso il dispositivo radio a bordo dell'imbarcazione, permettendo all'equipaggio di agire prontamente e mettersi in salvo utilizzando la zattera di salvataggio. La "Roberta", che si trovava nelle vicinanze, ha prontamente accorso in loro aiuto, caricando i naufraghi a bordo.

Intorno all'1:40 del mattino, il peschereccio di Tortoreto è giunto al porto di San Benedetto del Tronto, dove il personale della Capitaneria e i soccorritori del 118 li hanno accolti per fornire assistenza medica. Sebbene in buone condizioni di salute, due membri dell'equipaggio, entrambi di origine tunisina, sono stati trasportati in ospedale per accertamenti precauzionali.

Grazie alla prontezza e all'efficienza dell'equipaggio della "Roberta", la tragedia in mare è stata evitata e i naufraghi sono tornati a casa sani e salvi.