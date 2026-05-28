Pescina, entra col telefonino in cabina e fotografa la scheda votata

Il presidente di seggio ha interrotto le operazioni e chiamato le forze dell’ordine: denunciato un 54enne durante le elezioni comunali.

Un uomo di 54 anni è stato denunciato a Pescina dopo essere stato sorpreso con il telefono cellulare all’interno della cabina elettorale durante le votazioni comunali. Secondo quanto ricostruito, l’elettore avrebbe fotografato la scheda votata, violando il divieto previsto dalla normativa che tutela la libertà e la segretezza del voto.

L’episodio è avvenuto domenica mattina nella Sezione 2 allestita all’interno dell’istituto Fontamara. A notare quanto stava accadendo sarebbe stato il presidente di seggio, che ha immediatamente sospeso le operazioni e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno identificato l’uomo e proceduto al sequestro del dispositivo.

Il 54enne è stato segnalato all’autorità giudiziaria per la violazione del divieto di introdurre telefoni cellulari o altri strumenti in grado di effettuare fotografie e registrazioni nella cabina elettorale. La disposizione, introdotta dal decreto legge 49/2008, prevede sanzioni per chi non rispetta l’obbligo di consegnare il cellulare prima di votare.

Per episodi di questo tipo la legge stabilisce il rischio di arresto fino a sei mesi e di un’ammenda da 300 a 1.000 euro. La norma nasce per impedire qualunque forma di controllo sul voto espresso e per garantire che la scelta dell’elettore resti personale, libera e segreta.

Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, le procedure nel seggio sono riprese secondo le indicazioni previste. L’accertamento sul telefono sequestrato sarà utile a verificare il contenuto dell’immagine e a definire gli eventuali ulteriori passaggi dell’inchiesta. L’episodio riporta l’attenzione sulle regole da rispettare durante il voto: prima di entrare in cabina, il cellulare deve essere lasciato ai componenti del seggio e recuperato solo al termine delle operazioni.