Piantedosi rassicura i sindacati: 'Il governo sostiene la Polizia

Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha tenuto un incontro al Viminale con i leader sindacali per discutere delle recenti cariche della polizia durante il corteo degli studenti a Pisa. Durante l'incontro, ha ribadito la massima fiducia del governo nelle forze dell'ordine, definendole "servitori dello Stato e lavoratori che svolgono un ruolo fondamentale per garantire sicurezza e legalità".

Piantedosi ha chiarito che non vi è stata alcuna modifica restrittiva nella strategia di gestione delle manifestazioni da parte delle forze dell'ordine e ha sottolineato che episodi simili sono avvenuti anche in passato, con incidenti ancor più gravi. Ha inoltre precisato che gli episodi a Pisa sono stati "isolati" e che è in corso una valutazione seria e rigorosa in merito.

Rispondendo al richiamo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulle cariche contro i ragazzi, definiti come un fallimento anziché un gesto di autorevolezza, Piantedosi ha dichiarato di condividere pienamente le parole del Capo dello Stato. Ha inoltre espresso accordo riguardo alle parole di solidarietà del Presidente nei confronti della Premier Meloni, condannando l'intollerabile serie di manifestazioni di violenza che includono insulti, volgarità, e aggressività verbale.