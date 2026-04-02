Piantedosi rompe il silenzio: legale incaricato, tensione dopo il caso Conte

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi prosegue la propria attività istituzionale presso il Viminale senza modifiche all’agenda, nonostante le polemiche scaturite dall’intervista rilasciata da Claudia Conte. Il caso, emerso nelle ultime ore, ha attirato attenzione mediatica dopo le dichiarazioni pubblicate dal sito Money.it, nelle quali la giornalista ha fatto riferimento a un rapporto personale con il titolare del Viminale.

Dalla sede del Ministero si registra una linea improntata alla massima cautela, con un “no comment” ufficiale sulla vicenda. Parallelamente, il ministro ha deciso di tutelarsi sul piano legale, conferendo incarico a un avvocato per gestire eventuali sviluppi e contestazioni.

Fonti vicine al dossier sottolineano come la posizione del ministro resti ferma nel respingere ogni ipotesi di favoritismi, interferenze o trattamenti privilegiati nei confronti di terzi. Viene ribadito che non vi sarebbero mai stati incarichi, agevolazioni o interessamenti impropri, e che eventuali affermazioni difformi saranno valutate nelle sedi giudiziarie competenti.

La vicenda si inserisce in un contesto politico sensibile, dove il tema della trasparenza istituzionale e dei rapporti personali dei rappresentanti pubblici torna al centro del dibattito. Al momento, tuttavia, non risultano iniziative ufficiali né sul piano parlamentare né su quello amministrativo.

Il caso resta dunque aperto sul piano mediatico, mentre dal Viminale filtra la volontà di proseguire l’attività di governo senza deviazioni, lasciando alla dimensione legale ogni eventuale approfondimento o chiarimento.