Picco di caldo sull'Italia, ecco le città più roventi

L'alta pressione nordafricana sta entrando nella sua fase culminante e nel pomeriggio di oggi, venerdì, darà il meglio di sé portando la colonnina di mercurio su valori molto elevati.

Tuttavia il gran caldo non sarà omogeneamente distribuito e su alcune zone quasi non si avvertirà l'azione dell'anticiclone africano.

La sua presenza tra l'altro non avrà lunga vita e già nel corso del weekend verrà rimpiazzato da quello atlantico-azzorriano, dalle caratteristiche termiche meno calde.

TOP DEL CALDO.

Ma fermiamoci alla giornata in corso, ovvero quella in cui si raggiungeranno i valori più elevati.

La fiammata nordafricana si avvertirà soprattutto sulle regioni centro-meridionali, mentre quelle settentrionali rimarranno ancora influenzate da una circolazione più umida sudoccidentale che sarà anche causa di qualche temporale in prossimità delle Alpi centro-occidentali.

Nel pomeriggio le temperature massime raggiungeranno il culmine sulle aree interne delle regioni centrali tirreniche e in Umbria, tanto che sono attese punte di 37/39° a Terni, 36/38° a Firenze, Arezzo, Prato Pistoia e Caserta.

Gran caldo sulle zone interne di Lazio, Campania, Puglia e Sicilia, con massime fino a 35/37° a Frosinone, Rieti, Benevento, Foggia, Caltanissetta.

Picchi di caldo significativi sono attesi anche in quota su tratti dell'Appennino, tanto che a l'Aquila la colonnina dovrebbe raggiungere punte di 34/35°.

WEEKEND.

Come anticipato le temperature inizieranno a ridimensionarsi già a partire da sabato, quando l'anticiclone nordafricano tenderà a ritirarsi verso i suoi luoghi di origine e al suo posto tenderà ad insediarsi l'alta pressione atlantica, accompagnata da correnti settentrionali che soffieranno intorno allo Stivale facendo affluire aria via via meno calda.