Pineto, nudo in bicicletta nella zona pedonale / VIDEO

La manifestazione si chiama "Apriti sole", ma lui, un uomo sulla cinquantina, si è "aperto" un po' troppo. Al punto da girare nudo in bicletta nella zona pedonale e quindi in pieno centro L'uomo è stato ripreso con i telefonini e il video, caricato su Youtube e fatto circolare sui Social, sta diventando virale.

Il video che viene attribuito a ieri sera nella zona pedonale, scaricato su Youtube e che gira nei Social

Il filmato viene attributo alla giornata di ieri sera, al debutto di ‘Apriti Sole’, la manifestazione che segna l'avvio della stagione estiva pinetese. Via D’Annunzio, piazza della Libertà e villa Ardente per l'occasione diventano isola pedonale. E fra i passanti allibiti si vede l’uomo completamente nudo, con uno zaino a tracolla, procedere in bicicletta.