Piogge al Sud, sole e rialzamento delle temperature al centro nord, in peggioramento da venerdì

Il vortice ciclonico giunto dai Balcani si porta ora verso lo Ionio, rinnovando condizioni di maltempo su diverse aree del Sud.

La situazione più critica da ieri sera sul Salento, mentre al momento i rovesci e temporali più incisivi interessano Calabria e Sicilia, specie tirrenica. Nelle prossime ore attese ancora piogge e temporali sparsi su Calabria, specie alto versante ionico, e Sicilia soprattutto tirrenica. Qualche residua pioggia anche su Puglia, Basilicata, dorsale campana e Molise ma in esaurimento e con aperture via via più ampie entro fine giornata.

Alta pressione e tempo stabile al Centronord sebbene con residua nuvolosità sulle adriatiche e ultime deboli piogge sull'Abruzzo, mentre sulle regioni settentrionali sono attese nubi alte e stratificate, specie dalla Lombardia verso Est.

Le temperature sono previste in rialzo al Centronord.

TRA MERCOLEDI' E GIOVEDI' SOLE PREVALENTE E CLIMA MOLTO MITE - Mercoledì tempo in miglioramento anche al Sud per 48 ore di tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte della Penisola. I cieli potranno risultare comunque a tratti parzialmente nuvolosi. Temperature in deciso rialzo, in particolare mercoledì al Nordovest dove complici i venti di caduta si potranno registrare valori diurni quasi estivi!

VENERDI' SEGNALI DI UN NUOVO PEGGIORAMENTO - Una vasta saccatura artica dalla Scandinavia inizierà a dilagare sull'Europa centrale scardinando l'anticiclone e richiamando umide correnti di libeccio sull'Italia.

In questa fase ci attendiamo nubi in aumento al Nord e tirreniche con anche qualche locale pioggia.

Sarà il preludio ad un probabile deciso peggioramento per il weekend con il ritorno delle vere piogge autunnali soprattutto al Nord.