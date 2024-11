Pioggia, neve e freddo in arrivo venerdì, ma il weekend porterà cambiamenti improvvisi

Un'ondata di freddo artico sta per abbattersi sull'Italia, con una perturbazione che trasformerà il meteo in un susseguirsi di piogge, neve, e venti forti. La seconda metà della settimana si preannuncia particolarmente instabile, ma il weekend riserverà sorprese.

Venerdì 22 novembre

Il venerdì si aprirà con l’arrivo di un fronte freddo che, a partire dal Nord Italia, porterà piogge e temporali anche di forte intensità. In particolare, il Centro e il Sud saranno maggiormente colpiti, con la neve che, a causa di un abbassamento termico, arriverà a cadere a quote più basse, raggiungendo i 1000 metri sulle Alpi e l’Appennino. L’ondata di freddo coinvolgerà diverse regioni: in particolare l’Appennino Emiliano, il Toscano, il Marchigiano, il Laziale e l’Abruzzese. Sul Centro-Sud, la neve potrà scendere fino a quote di collina e sulle zone più basse di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. La perturbazione sarà accompagnata da forti venti che spireranno dai quadranti settentrionali, provocando un notevole calo delle temperature e mareggiate lungo le coste esposte. Il Nord godrà di ampie aperture, ma le temperature scenderanno drasticamente.

Sabato 23 novembre

La giornata di sabato vedrà una stabilizzazione del meteo, con ampi spazi di cielo sereno che interesseranno gran parte del paese. Tuttavia, al mattino, il Nord e le zone adriatiche saranno ancora invasi da un'aria piuttosto fredda, con minime che potrebbero scendere ulteriormente, soprattutto nelle aree interne. L'attenuazione del freddo porterà una leggera risalita delle temperature nella seconda parte della giornata, quando i venti meridionali inizieranno a farsi sentire. Sebbene la giornata sia prevalentemente soleggiata, il clima rimarrà piuttosto rigido, in particolare al Nord.

Domenica 24 novembre

Nel weekend, il cambio di guardia si completerà con l’arrivo di una nuova perturbazione. La domenica sarà caratterizzata da un passaggio instabile al Nord, con piogge e qualche temporale localizzato. Il Centro e il Sud godranno di una situazione più tranquilla, con condizioni climatiche migliorate e una generale mitigazione delle temperature. Un ampio richiamo di correnti meridionali favorirà un clima più mite su tutto il paese, mettendo fine alla fase di freddo intenso che ha caratterizzato i giorni precedenti. Le temperature, soprattutto al Centro-Sud, saliranno notevolmente, segnando il ritorno di un clima più primaverile.

In sintesi, il venerdì sarà un giorno di forte maltempo con rovesci, neve e temperature in calo, ma il weekend porterà con sé il ritorno di condizioni più miti, con una graduale attenuazione del freddo e l’ingresso di correnti più calde.