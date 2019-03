Pioggia, neve, vento e calo drastico delle temperature, Ecco dove

Un fronte freddo pilotato da un vortice di bassa pressione sul mare del Nord si sta addossando alle Alpi orientali con le prime nevicate sui settori di confine, qualche addensamento riesce a raggiungere anche i versanti italiani e il Friuli ma al momento i fenomeni sono assenti. Solo quando l'aria fredda che accompagna la perturbazione riuscirà ad entrare dalla Porta della Bora avremo una repentina intensificazione della nuvolosità e dei fenomeni che potranno assumere carattere forte di temporale e accompagnarsi localmente anche a colpi divento e grandinate.

Nord; Nel corso delle prossime ore nubi in ulteriore aumento sulle Alpi con qualche nevicata a quote alte (1800-1900m), isolati fenomeni anche su alto Veneto e Friuli. Nel pomeriggio soprattutto tardo pomeriggio i fenomeni cominceranno a scendere verso il basso Veneto e il basso Friuli poi l'Emilia Romagna intensificandosi nelle ore serali e assumendo anche carattere di temporale. I temporali potranno risultare localmente anche intensi e accompagnati da grandinate soprattutto lungo la costa emiliana e romagnola.

Neve in nottata sull'Appennino settentrionale fino a 700m. Piovaschi isolati e rapidi interesseranno anche la Lombardia soprattutto settori orientali e meridionali. Il nordovest risentirà di qualche sparuto piovasco tra la sera e la notte su basso Piemonte e levante ligure. Altrove il tempo sarà soleggiato. Temperature in netto calo dalla sera. Venti forti da NE con mari molto mossi o agitati.

Centro: prevalenti condizioni di bel tempo per gran parte della giornata con qualche isolato addensamento sulla Toscana settentrionale, in serata soprattutto tarda serata rapido peggioramento su Toscana, Umbria e Marche con piovaschi e temporali, localmente anche intensi sulle Marche. In nottata i fenomeni raggiungono anche l'Abruzzo. Nevicate in calo sulla dorsale fino a 800m per la notte. Temperature in brusco calo dalla sera. Venti forti di grecale con mari molto mossi o agitati.

Sud: Condizioni di bel tempo per l'intera giornata salvo qualche annuvolamento di scarsa consistenza sulle coste tirreniche verso sera.

Temperature stabili o in lieve aumento sulla Puglia. Venti meridionali tra deboli e moderati con mari mossi.