Polemiche a Piazza Duomo: Impresa Usa Fontana Monumentale come Deposito Materiali?

Scoppia la polemica per l'uso della Fontana Monumentale di Capo Piazza come deposito dei materiali per la nuova pavimentazione. Silenzio dalla Direzione Lavori e dalla Soprintendenza.

Sorge polemica riguardo all'impresa incaricata della realizzazione della nuova pavimentazione in Piazza Duomo, accusata di utilizzare la Fontana Monumentale di Capo Piazza come deposito dei materiali, causandone danni evidenti.

In questa controversia, sia il Direttore dei Lavori che la Soprintendenza sembrano restare in silenzio, senza esprimere alcuna opinione in merito all'uso della fontana come area di stoccaggio.

Così scrive l'avvocato Fausto Corti su facebook postando anche le foto che vedete nell'articolo:

"Ma è ammissibile che l'impresa che sta realizzando la nuova pavimentazione in Piazza Duomo utilizzi la fontana monumentale di Capo Piazza come deposito dei materiali, danneggiandola in modo vistoso?

E nulla hanno da dire a tale proposito il Direttore dei lavori e la Soprintendenza?"

A questo punto non ci rimane che chiedere al Sindaco Pierluigi Biondi se si fosse accorto di tanto scempio a due passi dal suo ufficio.