Polemiche per il Taglio di Alberi in Corso Umberto: "Mattanza" o Necessità di Rimozione?

La decisione di abbattere gli alberi lungo corso Umberto ha scatenato una vivace polemica, con l'opposizione che parla di "mattanza". Il presidente della commissione Ambiente, Ivo Petrelli, ha risposto affermando che gli alberi erano malati da almeno dieci anni e che saranno sostituiti.

Petrelli ha dichiarato: "Gli alberi di corso Umberto che stiamo rimuovendo sono malati da almeno dieci anni, in molti casi sono arbusti secchi, dunque potenzialmente pericolosi, piante morte, e a certificarlo è stata la Sovrintendenza archeologica per le province di Chieti e Pescara che ha autorizzato l’intero intervento."

Il presidente della commissione Ambiente ha respinto le accuse di strumentalizzazione politica, sottolineando che la Sovrintendenza ha autorizzato l'intervento e che la sostituzione degli alberi è già prevista nel progetto complessivo di riqualificazione di corso Umberto.

Petrelli ha aggiunto: "Il verde di corso Umberto sarà sostituito, potenziato, ampliato per dare un nuovo volto al corso che collega la zona della stazione ferroviaria al mare. Inoltre, su corso Umberto sarà riqualificata la pavimentazione, saranno creati degli spazi per favorire l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini e si punterà a interventi tesi a favorire la mitigazione dei cambiamenti climatici in corso.”

Il consigliere ha concluso affermando che il progetto è ben strutturato e mira a migliorare la sicurezza, la solidità, la bellezza e la vivibilità del territorio per i cittadini.