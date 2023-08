Polemiche per le Dichiarazioni Omosessuali: Generale Vannacci Sotto Esame Disciplinare

L’Esercito Italiano ha preso una netta distanza dalle controversie sollevate dalle parole del generale di Divisione Roberto Vannacci. Questi ha espresso le sue opinioni nel suo libro autoprodotto “Il Mondo al contrario”, in cui prende di mira gli omosessuali e critica il femminismo, l’ambientalismo e l’immigrazione clandestina.

In un comunicato ufficiale, l’Esercito ha affermato di dissociarsi completamente dalle considerazioni “del tutto personali” del generale, come precisato nel testo. L’istituzione ha dichiarato di non essere stata a conoscenza dei contenuti del libro e che questi non erano stati sottoposti ad alcuna valutazione o autorizzazione da parte dei comandanti militari. L’Esercito ha anche espresso la sua intenzione di adottare eventuali provvedimenti necessari per preservare la propria immagine.

Nel libro, Vannacci, che ha 55 anni e che in passato ha comandato i paracadutisti della Folgore, ha criticato apertamente le coppie omosessuali, affermando che non sono “normali” e ha accusato le lobby gay internazionali di distorcere la percezione della normalità. Ha anche sostenuto la sua opinione sulla legittima difesa, affermando che dovrebbe essere permesso uccidere un intruso in casa propria senza rischiare condanne.

La reazione alle parole del generale è stata immediata e forte. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha condannato le opinioni di Vannacci su Twitter, definendole discreditanti per l’Esercito, la Difesa e persino la Costituzione. Il ministro ha annunciato l’avvio di un esame disciplinare da parte del Dipartimento della Difesa nei confronti del generale.

Questa situazione ha innescato un acceso dibattito sulla libertà di espressione e sulle opinioni personali dei membri delle forze armate, gettando luce su questioni di sensibilità e rispetto all’interno dell’istituzione militare.