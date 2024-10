Polizia di Stato Interviene a Portanuova: Due Ladri Fermati con Attrezzi da Scasso

Una segnalazione al 113 ha portato all'arresto di un 36enne e all'identificazione di un suo complice durante un'operazione a Portanuova. Ieri sera, la Squadra Volante della Polizia ha ricevuto diverse chiamate da cittadini preoccupati per la presenza di individui sospetti nella zona. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno fermato due uomini di 36 e 38 anni, avviando così un controllo approfondito nell'area circostante.

Durante queste verifiche, la polizia ha scoperto, nei pressi dell'ingresso di un condominio, una busta contenente numerosi arnesi da scasso. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che gli strumenti erano stati abbandonati poco prima da uno dei due uomini controllati, contribuendo a far crescere i sospetti sulla loro attività. Poiché entrambi erano privi di documenti identificativi, il 36enne e il 38enne sono stati condotti in questura per completare le procedure di identificazione.

Al termine delle verifiche, il 36enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, e gli attrezzi rinvenuti sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine. Questo episodio evidenzia l'importanza della collaborazione tra cittadini e polizia nella prevenzione della criminalità, sottolineando come la prontezza dei residenti nel segnalare comportamenti sospetti possa contribuire a garantire una maggiore sicurezza nella comunità. La Polizia invita tutti i cittadini a continuare a fare attenzione e a riferire qualsiasi attività sospetta, per contribuire a mantenere l'ordine pubblico e la sicurezza nelle proprie zone.