Ponte del 1 Maggio, anticiclone sull'Europa con temperature fino a 30 gradi

Dopo una settimana all'insegna della dinamicità atmosferica, dettata dall'avvicendamento di un vortice di bassa pressione che dal vicino Atlantico punterà verso l'Europa centrale, l'alta pressione proverà a tornare sul vecchio continente ma non sarà l'anticiclone delle Azzorre a farlo quanto invece quello sub tropicale africano.

Il promontorio sarà richiamato dal nord Africa verso l'Europa occidentale dall'approfondimento di una nuova depressione sull'Atlantico, sarà quindi una rimonta dinamica che andrà a collocarsi tra le due depressioni, quella occidentale e quella sull'Europa orientale arrivata nei giorni precedenti.

Il ponte del 1 maggio si preannuncia dunque all'insegna di un miglioramento sull'Italia con una residua instabilità nella giornata di venerdì, ereditata dalla perturbazione giunta il giorno precedente e con più sole per il weekend dei giorni 2 e 3 maggio.

Il contesto climatico sarebbe via via più mite dopo il lieve raffreddamento di giovedì con temperature in graduale aumento.

In realtà per i giorni 3-4 maggio si profila per l'Europa occidentale una consistente ondata di calore che potrebbe portare le massime sulla Spagna e sulla Francia meridionale oltre i 30°C.

Per il momento sembra che questo gran caldo non ci interesserà se non marginalmente ma la situazione sarà interessante da monitorare.