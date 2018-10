Ponte di OgniSanti, la tendenza meteo

Un cambio di scenario è atteso da fine mese in Europa. L'alta pressione atlantica che è stata spesso a ridosso dell'Europa occidentale tenderà ad essere smantellata da parte delle correnti instabili che raggiungeranno così il Mediterraneo. Il "Mare Nostrum" dunque diventerà zona di confluenza tra l'aria più fredda con quella più calda in risalita dalle latitudini sub tropicali.

Il nuovo assetto barico coinciderà con un ribaltamento dell'attuale quadro dal momento che la pressione è prevista aumentare sui Balcani. Questo significherà una lenta evoluzione delle ondate di maltempo. L'apertura della porta atlantica porterà delle perturbazioni autunnali a raggiungere le nostre regioni; in tal frangente saranno le regioni del Centro Nord maggiormente coinvolte dalle precipitazioni che potrebbero essere anche persistenti nelle zone esposte alla ventilazione da Sud ( Nord, Tirreniche).

Al Sud e sul medio e basso versante Adriatico il tempo sarà più asciutto ed anche decisamente mite.

TENDENZA METEO AVVIO NOVEMBRE - Novembre, stante l'indebolimento del vortice polare, dovrebbe partire con altre possibili fasi piovose sul Mediterraneo con altre perturbazioni atlantiche a raggiungere le nostre Regioni.

In pratica l'autunno sembra voler 'spingere il piede sull'acceleratore'.