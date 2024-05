"Porte Aperte a Tutti": Regione e Fira Smentiscono le Voci sulla Limitazione Accesso alle Naiadi

Regione e Fira di Pescara replicano alle voci circolate sulla presunta limitazione dell'accesso al complesso sportivo Le Naiadi. Contrariamente a quanto riportato, l'amministrazione assicura che l'impianto non è riservato solo alle associazioni sportive individuate dal bando pubblicato dalla finanziaria regionale. In realtà, basta una semplice iscrizione alle ASD per fruire degli spazi, ribadendo l'impegno per un accesso equo e inclusivo per tutti i cittadini abruzzesi.

Secondo il comunicato stampa, questo modello gestionale non solo traccia accuratamente i movimenti finanziari, ma fornisce anche una chiara panoramica delle entrate e dei ricavi derivanti dalle attività svolte tra le ASD e la FIRA. La trasparenza finanziaria, sottolineano, è fondamentale per un'efficiente gestione delle risorse e per prendere decisioni strategiche volte al miglioramento costante dei servizi offerti dalla struttura sportiva.