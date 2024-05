Povertà Giovanile in Italia: La Dura Realtà di Chi Ha Appena Quindici Anni

Una ricerca di Save the Children, intitolata Domani (Im)possibili, getta luce su una realtà spietata: quasi uno su dieci degli adolescenti italiani tra i 15 e i 16 anni vive in condizioni di povertà, con prospettive future oscure e un presente gravato dalla mancanza di risorse fondamentali. Secondo i dati raccolti, per molti di loro, anche l'idea di avere un semplice paio di scarpe nuove è un lontano miraggio.

La ricerca rivela che oltre il 67% dei giovani in questa fascia d'età teme che il lavoro futuro non riuscirà a sollevarli dalle loro difficoltà economiche attuali. Tra coloro che vivono in povertà, più di uno su quattro ha persino il timore di non riuscire a completare gli studi, un'idea che appare distante solo all'8,9% dei coetanei più fortunati.

La situazione economica incerta si riflette anche nelle scelte quotidiane: il 17,9% dei giovani in difficoltà ammette che le loro famiglie lutano a sostenere le spese necessarie per cibo, vestiti e bollette, mentre più di uno su dieci non può permettersi un nuovo paio di scarpe, anche se ne ha bisogno.

La precarietà economica si manifesta anche a scuola, dove quasi il 24% degli adolescenti in povertà inizia l'anno senza tutti i libri necessari o il materiale scolastico. La ricerca evidenzia anche che il 24% non può permettersi le spese per le gite scolastiche, mentre il 37,7% vede frequentemente i propri genitori preoccupati per le spese.

Le giovani donne sono particolarmente colpite da questa situazione, con quasi il 70% che pensa di iscriversi all'università ma con una percentuale significativa che teme di non trovare un lavoro dignitoso. In generale, più di quattro giovani su dieci provano ansia, sfiducia o paura riguardo al futuro, evidenziando una crisi che non risparmia nessuno.