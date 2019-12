Pranzo di Natale per bisognosi e non alla Mensa di Celestino

La Fraterna Tau, come ogni anno, organizza un pranzo di Natale presso la Mensa di Celestino in p.zza d’Armi a L’Aquila per dare a tutti i bisognosi la possibilità di un giorno di festa natalizia.

I preparativi sono in atto. Il menù è quello tipico di Natale. I tavoli sono imbanditi per i giorni di festa grande.

Un servizio di trasporto provvederà a prendere e a riportare chi non potrebbe venire con i mezzi pubblici non funzionanti nei giorni festivi.

Ringraziamo tutti i volontari che si adoperano per tale circostanza: chi prepara il cibo, chi prepara la sala, chi provvede al trasporto.

Una bella festa di amicizia e di solidarietà che dà lustro alla città e richiama al dovere civico di provvedere al bisogno di chi non ce la fa.

Chiunque si sente in difficoltà, in solitudine… non esiti a chiamare o a venire: le nostre porte sono aperte a chiunque bussa per chiedere.

La riservatezza è il nostro modo di essere. Il coraggio del primo passo ripagherà sicuramente in serenità, compagnia, fraternità.

Tutti i cittadini che vogliono e possono contribuire per questa opera di carità, possono farlo nei modi che ognuno sceglie. Per tutti c’è possibilità di dare e per tutti c’è possibilità di un sorriso gratuito.

Buon Natale a tutti gli aquilani che conservano gelosamente il DNA della fratellanza, riconosciuta finalmente universale dall’UNESCO.