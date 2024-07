Pre-liste di Attesa nella Sanità: La Procura di Pescara Amplia le Indagini

L'inchiesta della Procura della Repubblica di Pescara sulle liste d'attesa si estende, includendo ora le cosiddette "pre-liste di attesa". Questa pratica, definita illegale e diffusa in tutte le ASL, è oggetto di indagine per verificare se aggravi ulteriormente una situazione già critica nella sanità pubblica.

Le indagini, per ora contro ignoti e senza ipotesi di reato, si intensificano dopo il blitz del 20 giugno nelle sedi dell'ASL, dell'assessorato e del dipartimento alla salute della Regione. Durante l'operazione, è stata sequestrata una vasta documentazione che è attualmente sotto esame da parte della polizia giudiziaria. Le autorità regionali, responsabili delle liste di attesa, e l'Agenzia sanitaria regionale, incaricata di implementare strategie per ridurre i tempi delle visite, sono sotto scrutinio. Le misure adottate finora, incluso il coinvolgimento del settore privato, non hanno prodotto i risultati sperati.

Il settore sanitario abruzzese, caratterizzato da un disservizio cronico e un deficit di 122 milioni di euro, ha obbligato la maggioranza regionale di centrodestra, riconfermata alle elezioni del 10 marzo, ad approvare rapidamente una copertura del deficit di 68 milioni di euro per evitare un commissariamento da parte di Roma. Tra le misure introdotte, i direttori generali delle quattro ASL regionali hanno presentato piani di razionalizzazione della spesa, da attuare nel 2024, in linea con le direttive del Consiglio regionale, in particolare del presidente della commissione sanità Paolo Gatti (FdI), nonostante l'opposizione del governatore Marco Marsilio (FdI) e dell'assessore alla salute Nicoletta Verì.

L'inchiesta potrebbe estendersi anche alle altre province abruzzesi, dove le problematiche relative alle liste d'attesa sono simili. Le autorità regionali sono chiamate a rispondere della gestione di un sistema sanitario in crisi, con l'obiettivo di garantire trasparenza e migliorare l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini.