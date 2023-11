Premio Bonanni agli Studenti, Vincono Andreassi e Romanelli

Il Premio è lieto di annunciare:

i vincitori ex aequo della Sezione B (poesia inedita riservata agli studenti) del XXII Edizione Premio Letterario Internazionale L'Aquila BPER Banca intitolato a Laudomia Bonanni:

Chiara Andreassi IV C Istituto “D. Cotugno”

Benedetta Romanelli V C Istituto “D. Cotugno”

I tre finalisti della Sezione A (poesia edita)del XXII Edizione Premio Letterario Internazionale L'Aquila BPER Banca intitolato a Laudomia Bonanni sono:

“Anonimie” di Massimo Pamio, Mondo Nuovo Edizioni

“I Nomi” di Laura Pugno, La Nave di Teseo editore

“Sorvoli” di Tiziano Broggiato, Luigi Pellegrini editore

Menzione speciale:

“Ancora” di Luciano Russi, De Felice edizioni

l vincitori delle due Sezioni saranno premiati sabato 11 novembre, ore 11 all'Auditorium del Parco all'Aquila, nell'ambito della Cerimonia di Premiazione XXII Edizione Premio Letterario Internazionale L'Aquila Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni.

Biografie dei finalisti della Sezione A:

Massimo Pamio è nato Tollo (Ch) nel 1958 saggista e scrittore, è direttore del Museo della Lettera d’Amore e direttore editoriale di Edizioni Mondo Nuovo. È Cavaliere dell'Ordine "AI Merito della Repubblica Italiana", per meriti culturali. Ha diretto le Edizioni Noubs per 20 anni. Ha curato la regia del video “I poeti, le città” in cui l’autore si confronta con L’Abruzzo. Tra le opere i saggi: Bisandola/ Pamio (2022). Cetera/Pamio (2021), Sentirsi sentire. Che cos'è il pensare (2020). Padovani/Pamio (2020), Sensibili alle forme. Che cos'è l'arte (2019), Poesie: In nome della rosa (1987). Nell'appartamento confuso dei giorni (1999), Bucanotte (2008), Luceversa (2009), Amormorio (2010).

Tiziano Broggiato è nato a Vicenza nel 1953, tra le sue raccolte di poesie: Parca hux (2001), Anticipo della notte (2006), Dieci poesie, Nuovo almanacco dello Specchio n° 3, (2007), Città alla fine del mondo (2013), Preparazione alla pioggia (2015) e Novilunio (2018). Tra i riconoscimenti, Premio Montale, Premio Unione lettori italiani, il Sandro Penna, il Paolo Prestigiacomo. Ha curato le antologie: Canti dall'universo - Dodici poeti italiani degli anni ottanta, Marcos (1988); Lune gemelle (1998), i libri di testimonianze Le città dell'anima - 1 luoghi dei poeti (2017 ) I padri della parola (2022).

Laura Pugno è nato a Roma nel 1970, poeta, saggista e scrittrice. Tra i libri più recenti, i romanzi Sirene e La ragazza selvaggia, premio Campiello Selezione Letterati, il saggio In territorio selvaggio (2018), l'Oracolo manuale per poete e poeti, con Giulio Mozzi (2020), Noi, premio Franco Fortini 2021, e la fiaba Melusina. Collabora con Le parole e le cose ed è tra i curatori di “domani" di Aragno. Ha ideato il festival di poesia I quattro elementi di Madrid, la serie di podcast Oltrelontano. Poesia come paesaggio per Radio3 Suite e la Mappa immaginaria della poesia italiana contemporanea (2021). Fa parte del comitato scientifico del premio Strega Poesia. Dal 2015 al 2020 ha diretto l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

Biografia menzione speciale

Luciano Russi Cappelle sul Tavo (Pe) 1944-2009, è stato rettore dell'Università di Teramo dal 1994 al 2005 e ordinario di Storia delle idee politiche e sociali all'Università di Roma “La Sapienza”. In campo poetico ha pubblicato: Come tu volevi (Roma, 1965), Officina necessitata, in Quinta generazione (1970), Assi (1989), La cicogna di Alcalà (2001), Le arti del congedo (2004).

Programma

10 novembre ore 10.30 Incontro con la stampa dell’Ospite d’onore. Sala assemblee di BPER Banca all’Aquila corso Vittorio Emanuele II, L’Aquila

10 novembre ore 16 Premiazione sezione riservata ai detenuti. Casa Circondariale ss 80 Preturo, L’Aquila.Raduno per ingresso al carcere ore 14.30

11 novembre ore 11 Cerimonia finale di premiazione. Auditorium del Parco del Castello, L’Aquila con la presenza dell’Ospite d’onore e degli autori finalisti