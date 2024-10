Premio Hombres Itinerante, a Santo Stefano di Sessanio la cerimonia della XIX edizione

Si terrà sabato 26 ottobre dalle 16:30, presso il Comune di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila), la cerimonia della XIX edizione del Premio letterario nazionale “Hombres”, organizzato dall’Associazione Hombres con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Santo Stefano di Sessanio.

Il Premio raccoglie poesie, sillogi, fotografie, video-poesie che descrivono il nostro territorio e la nostra epoca, supporta varie forme d’arte e mira a offrire esperienze di condivisione tra diverse identità culturali. Ideato con il proposito di unire la promozione culturale all’autenticità tipica dei piccoli borghi italiani, negli anni ha acquistato un’importanza nazionale con la partecipazione di illustri giurati come il regista Ferzan Ozpetek, l’attore Sergio Castellitto, l’ex direttore del tg2 Marco Masi e il direttore di “Guide” di Repubblica Giuseppe Cerasa.

La volontà dell’Associazione Hombres di creare uno spazio di incontro artistico, allo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e antropologico delle realtà locali, ha permesso al Premio di raccogliere un numero sempre crescente di adesioni, e di diventare itinerante grazie all’accoglienza dei piccoli comuni d’Abruzzo.

All’evento saranno presenti l’assessore con delega ai Beni e Attività culturali e di Spettacolo della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, il sindaco di Santo Stefano di Sessanio, Fabio Santavicca ed esperti del settore letterario, filosofi, giornalisti, professori e artisti.

I vincitori, oltre a ricevere opere in ceramica realizzate dagli artigiani locali, avranno l’opportunità di vedere la propria opera nei “Quaderni di Hombres”, la collana letteraria che ogni anno raccoglie e distribuisce gratuitamente la silloge di poesia e di racconti dei vincitori del Premio.

Di seguito le opere premiate:

SEZIONE POESIA

Opera I classificata: “Clochard” di Osvaldo Crotti

Opera II classificata: “Tu bruci e io mi ritrovo” di Maria Tenace

Opera III classificata: “Blanca” Floredana De Felicibus

Menzione speciale per l’opera: “I poeti non sono vegani” di Manuela Di Dalmazi

Menzione speciale per l’opera: “Così sia” di Paolo Pagnotta

Menzione speciale per l’opera: “Accartocciata” di Maura Ustillani

SEZIONE RACCONTI

Opera I classificata: “Davanti al muro” di Francesca Brancaccio

Opera II classificata: “La cartolina” di Elisa Marchinetti

Opera III classificata: “La candida poesia” di Pierpaolo Fiore

Menzione speciale per l’opera: “Vittoriano” di Vito Nicassio

Menzione speciale per l’opera: “Un pazzo per amico” di Giovanni Pulci

Menzione speciale per l’opera: "La sedia dell’angelo” di Rita Muscardin

SEZIONE SILLOGE DI POESIA

Opera I classificata: “Parole di poesia” di Elli Rita Signani

Opera II classificata: “Tra le pieghe dell’anima” di Antonella Chiego

Opera III classificata: “Effimere effigi” di Paola Pedrelli

Menzione speciale per l’opera: “Cortometraggi” Alessandra Nepa

Menzione speciale per l’opera: “Io vivo qui” di Marta Vaccari

Menzione speciale per l’opera: “Del cielo il colore” di Ernesto De Feo

Menzione speciale per l’opera: “La densità del vuoto” di Assunta Spedicato

SEZIONE GIORNALISMO

Opera I classificata: “Al mio paesello acquisito” di Fiorella Gimigliano

Opera II classificata: “Diamanti a Bordighera” di Carolina Manfredini

Opera III classificata: “Idillio. Parte seconda” di Aldo Giordanino

SEZIONE FOTOGRAFIA

Opera I classificata: “Micromondi” di Emma Graziani

Opera II classificata: “Viaggia” di Emma Graziani

Opera III classificata: “Splash” di Pietro Bugli

Menzione speciale per l’opera: “Parco delle Energie” di Matteo Capone

Il vincitore della sezione Video-poesia, verrà dichiarato durante la premiazione.