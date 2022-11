Premio Laudomia Bonanni ospite d'onore per la XXI edizione il poeta ucraino Ilya Kaminsky

Il poeta ucraino Ilya Kaminsky, rifugiato politico negli Stati Uniti, sarà l'ospite d'onore della XXI edizione Premio letterario internazionale L'Aquila Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni.

Il nome è stato annunciato nel corso della conferenza stampa che ha avuto luogo nella sala assemblee di Bper Banca all'Aquila, nell'ambito della presentazione del programma di eventi della XXI edizione del Premio.

Alla conferenza erano presenti: Giuseppe Marco Litta, responsabile Bper Banca direzione territoriale Centro est; Roberto Cipollone, rettore vicario Università degli Studi dell'Aquila; Stefania Pezzopane, presidente della giuria; David Iagnemma, segretario della Fondazione Carispaq; Ersilia Lancia, assessore al Turismo del Comune dell'Aquila; Giuliano Tomassi, segretario del Premio.

Kamisky è nato a Odessa, ex Unione Sovietica nel 1977, ed è arrivato negli Stati Uniti nel 1993, quando la sua famiglia ha ottenuto asilo dal governo americano. È autore di "Deaf Republic" (Graywolf Press) e "Dancing In Odessa" (Tupelo Press) e co-editore e co-traduttore di molti altri libri, tra cui "Ecco Anthology of International Poetry" (Harper Collins) e" "Dark Elderberry Branch: Poems of Marina Cvetaeva" (Libri di Alice James).

La cerimonia di premiazione è in programma sabato 19 novembre all'Auditorium del Parco del Castello con la presenza dell'ospite d'onore e degli autori finalisti. "Il Premio si arricchisce, quest'anno, di un'importante novità - ha dichiarato Giuseppe Marco Litta (Bper) - la Banca finanzierà una borsa di studio annuale, del valore di mille euro, da assegnare al miglior elaborato letterario sulla scrittrice aquilana Laudomia Bonanni e sul legame con la città di origine.

Il concorso sarà riservato a tutti gli studenti iscritti alle facoltà umanistiche dell'Università dell'Aquila. Un'iniziativa - ha sottolineato Litta - che va nella direzione della valorizzazione della cultura locale, con i suoi personaggi di riferimento, e del rafforzamento dell'impegno di Bper Banca a supporto di un settore strategico qual è quello dell'arte e della letteratura, come motore di sviluppo dell'economia".