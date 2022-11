Premio Laudomia Bonanni, presentato l'ospite Ilya Kaminsky, oggi la cerimonia di premiazione

Ilya Kaminsky, l'ospite d'onore della XXI Edizione Premio Letterario Internazionale L'Aquila Bper Banca intitolato a Laudomia Bonanni è stato presentato all'Aquila con la sua ultima opera "Repubblica sorda" edito da La Nave di Teseo.

Kaminsky è nato a Odessa, ex Unione Sovietica, ed è rifugiato politico negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia.

Nel 2019, Kaminsky è stato selezionato dalla BBC come "uno dei 12 artisti che hanno cambiato il mondo". Alla conferenza, presenti tra gli altri, il presidente della Giuria del Premio, Stefania Pezzopane, Giuseppe Marco Litta, responsabile Direzione Territoriale Centro Est di BPER Banca e il Sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.

"L'emancipazione porta ad abbassare la conflittualità e a ritrovare le ragioni della condivisione, anziché quelle della separazione. L'Aquila è un'esempio di città inclusiva nei confronti di cittadini di altre nazioni". "Ho scelto la poesia perché è il genere che parla del passato, presente e futuro", ha detto Kaminsky. "In questo libro c'è la mia vita e riflette la mia condizione di profugo. Io sono cresciuto senza sentire con le orecchie, senza una lingua parlata, né russa né ucraina. Il disagio mi ha dato la carica per scrivere, l'urgenza di diventare un poeta".

"È un momento rilevante per la città e per la Banca che supporta un Premio di grande rilevanza internazionale. Il Premio è in grande crescita, lo dimostrano gli ospiti, ma soprattutto le case editrici di grande qualità che partecipano", ha detto Litta. "La Giuria Tecnica, che ogni anno individua l'ospite, ha un grande onere, ma facciano sempre centro con nomi di grande respiro internazionale e tradizione. Kaminsky rappresenta una poetica particolarmente innovativa e, con la sua presenza oggi, noi sfidiamo il contesto", ha detto Pezzopane. "Kaminsky, sebbene goda di un'importante fama internazionale, è una figura giovane che ha davanti a se un fulgido futuro nella sua carriera. La sua presenza è un valore aggiunto poetico e umano straordinario in questo momento storico". "L'unico rimedio possibile ai conflitti è proprio la cultura", così il Sindaco Biondi.