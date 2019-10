Premio Nazionale Paolo Borsellino, sabato a pescara la premiazione della 24esima edizione

L’associazione “Falcone e Borsellino” onlus ha organizzato dal 11 ottobre al 26 ottobre 2019 la 24ª edizione del PREMIO NAZIONALE PAOLO BORSELLINO, XXVII° ANNO, sul tema “ gli uomini passano, le idee restano e camminano sulle gambe di altri uomini”.

Sabato 26 ottobre alle ore 10 nel Teatro Massimo di Pescara si svolgerà la cerimonia di consegna del 24° Premio, anno 2019.

Il Prefetto Franco Gabrielli Capo della polizia prefetto; Pasquale Angelosanto generale dell’arma comandante dei ROS; Leonardo Guarnotta già membro del pool antimafia con Falcone e Borsellino; Giovanni Bombardieri Procuratore di Reggio Calabria; Michele Prestipino Procuratore di Roma;, i sostituti Procuratori Roberto Sparagna di Torino e Alessandra Cerreti di Milano;, i Questori Alessandro Giuliano di Napoli e Renato Cortese di Palermo; gli abruzzesi Fabrizia Francabandera Presidente della Corte di appello de l’Aquila, il giornalista Sebastiano Nino Germano, la dirigente scolastica del comprensivo PE4 Daniela Morgione.

Falcone, pronunciando la famosa frase “gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini”, era fermamente convinto che, qualora fosse stato ucciso, altri avrebbero continuato la sua opera e lottato come lui perché la mafia venisse definitivamente sconfitta. Sono queste le donne e gli uomini che oggi portano avanti le idee di Falcone e Borsellino.

Sono queste le donne e gli uomini che quotidianamente fanno il loro dovere, come Falcone e Borsellino, scelti per essere premiati dalla giuria del Premio.

