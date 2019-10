Preso a pugni per un sorpasso, si aggravano le condizioni di Antonio Cicalini

Si sono aggravate le condizioni, di Antonio Cicalini, il 64enne ristoratore di Francavilla, ricoverato in Rianimazione all’ospedale civile dopo l’aggressione subita venerdì pomeriggio, in viale Alcyone, a Francavilla, da un altro automobilista, un pugile di 41 anni.

La lite tra il Cicalini e il pugile S.M., 41 anni di Ortona, sarebbe sfociata per un sorpasso, il pugile che lavora in una palestra a Francavilla, dopo l'aggressione è rimasto sul posto e ha atteso l’arrivo dei carabinieri di Francavilla, che l’hanno scortato in caserma.

Cicalini soccorso dal personale del 118, quando era già privo di conoscenza, è stato inizialmente ricoverato nel reparto di Neurochirurgia per i gravi traumi alla testa riportati, ma nella mattinata di ieri è stato trasferito in Rianimazione e sottoposto ad un coma farmacologico.

