Prevalenza di bel tempo domani con qualche temporale su Alpi ed Appennino

Domani, martedì 20 luglio

Nord: Tempo stabile con al più poche nubi sparse; locali acquazzoni pomeridiani possibili su Alpi e Prealpi. Temperature in lieve aumento con massime comprese tra 30 e 34.

Centro: Tempo in gran parte soleggiato, salvo addensamenti diurni sull'Appennino Tosco-Emiliano, associati a locali rovesci. Temperature in aumento, massime tra 29 e 35.

Sud: Nubi residue su Appennino, Puglia ionica, Calabria e Stretto con locali rovesci o brevi temporali, sole altrove. Temperature in aumento, massime comprese tra 27 e 32.



mercoledì 21 luglio

Nord: Ancora sole prevalente, ma anche qualche locale rovescio o breve temporale su Alpi e Prealpi; possibili isolati sconfinamenti alla Valpadana centrale entro sera. Temperature stabili, massime tra 29 e 34.

Centro: Tempo stabile, annuvolamenti al pomeriggio sull'Appennino Tosco-Emiliano con possibili rovesci. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 35.

Sud: Cielo poco nuvoloso ovunque, qualche nube in più con rischio di piovaschi sulla Calabria meridionale. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33.

giovedì 22 luglio

Nord: Giornata tra sole e nubi sparse con qualche locale acquazzone o temporale più probabile al pomeriggio su Alpi, Prealpi orientali e Liguria di Levante. Temperature stabili, massime tra 29 e 34.

Centro: Sole prevalente, ma con qualche temporale pomeridiano su Appennino Tosco-Emiliano. Temperature stabili o in lieve aumento, massime tra 30 e 35.

Sud: Stabile e in prevalenza assolato, qualche nube in più su Calabria meridionale associata a locali piovaschi. Temperature in ascesa, massime comprese tra 29 e 34.