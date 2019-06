Previsione meteo per il week end, caldo e sole al centro sud, temporali a nord

Nell'Europa occidentale continuerà a subire gli effetti di una profonda circolazione depressionaria, responsabile di venti tempestosi tra nord Spagna e Francia atlantica. Nel frattempo l'alta pressione nord africana si rinforzerà su Mediterraneo centrale e buona parte dell'Italia, dove si concretizzerà la prima ondata di caldo dell'Estate 2019.

Mentre sulle regioni centro-meridionali il bel tempo dominerà lo scenario meteorologico, al Nord gli effetti dell'alta pressione saranno marginali. In particolare su Alpi e Piemonte umide infiltrazioni instabili legate alla succitata circolazione ciclonica potranno innescare qualche rovescio o temporale anche di forte intensità, il tutto in un contesto termico meno caldo.Una frequente variabilità interesserà anche la Liguria, pure qui con clima meno caldo per quanto molto mite, e in genere senza fenomeni degni di nota.

METEO VENERDÌ - Bel tempo su quasi tutta Italia salvo maggiore variabilità su Alpi, Prealpi e Nordovest, con qualche pioggia o temporale ancora possibile in particolare su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e settentrionale, Alpi Retiche.

Nubi a tratti non escluse anche su alto Tirreno, specie a ridosso delle coste.

Si intensifica il caldo, specie sulle regioni centro-meridionali.

METEO SABATO - Maggiore stabilità con tanto sole su gran parte della Penisola, fatta eccezione per residua variabilità su Alpi e Nordovest, specie al mattino quando sarà possibile qualche pioggia residua su alto Piemonte e Alpi lombarde in esaurimento.

Ulteriore aumento delle temperature e del tasso di umidità, afa in intensificazione.

METEO DOMENICA - Aumento della nuvolosità al Nordovest con acquazzoni o fenomeni temporaleschi dalle Alpi, in estensione alle pianure tra sera e notte; non esclusi fenomeni a tratti intensi con rischio di grandine.

Sole prevalente altrove con al più sporadici rovesci o brevi temporali non esclusi su Appennino settentrionale e Dolomiti.